L'Empoli ricorda Haimovici, Rebecca Corsi: "Uomo solare"

L'Empoli ha voluto ricordare sui social lo storico responsabile dell'ufficio stampa Michele Haimovici, scomparso oggi all'età di 54 anni. Questo il comunicato del club: "Ciao Michele. Il presidente Fabrizio Corsi, la Vice Presidente e Amministratore Delegato Rebecca Corsi, i dirigenti e tutto l’Empoli Football Club esprimono il proprio cordoglio per la scomparsa di Michele Haimovici, giornalista che per anni ha raccontato le vicende azzurre e che successivamente ha ricoperto il ruolo di responsabile della comunicazione del Club dal 2013 al 2017, venuto a mancare nella giornata di oggi.



"Sono quelle notizie che non vorresti mai sentire – lo ricorda Rebecca Corsi, Vice Presidente e Amministratore Delegato azzurra –. Voglio ricordare Michele solare e sorridente, come l’ho sempre conosciuto, appassionato dei nostri colori, che ha seguito e raccontato con passione e professionalità. In questo momento di grande dolore desidero mandare un grande abbraccio a tutti i suoi cari".

Alla famiglia e a tutti i suoi cari vanno le più sentite condoglianze e la sincera vicinanza della società azzurra in questo momento di profondo dolore".

Questo la nota originale pubblicata dall'Empoli su Instagram: