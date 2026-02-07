Tottenham, frecciatine di Paratici agli Spurs? Franck risponde: "Non posso che riderci su"

Thomas Frank, tecnico del Tottenham, è stato interpellato sulle recenti dichiarazioni di Fabio Paratici, presentato giovedì come nuovo direttore sportivo della Fiorentina. Durante la conferenza di presentazione, il dirigente italiano aveva più volte sottolineato la serietà della società viola, un messaggio che in Inghilterra è stato percepito come una frecciata al Tottenham. Per questo motivo, i giornalisti britannici hanno chiesto a Frank un parere sul progetto degli Spurs e sulla serietà della squadra inglese. Queste le sue parole riportate da Tuttomercatoweb.com: "Abbiamo proprietari molto, molto seri. Non capisco perché me lo chiediate.

Non posso che riderci su". Frank ha aggiunto: "Parlo con loro e sono dalla loro parte e non ho dubbi che facciano sul serio. Penso che sia un po' ingiusto, se non molto ingiusto, giudicarli in base alla sessione di mercato di gennaio. Questa è l'unica sessione di mercato in cui hanno gestito”.