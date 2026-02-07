Gudmundsson sul ruolo: "Dipende da partita a partita, oggi sarò libero"

Intervenuto ai microfoni di DAZN prima della sfida contro il Torino, Albert Gudmundsson ha parlato così partendo dal ruolo in campo: "Gli allenatori mi chiedono cose diverse a seconda della partita ma oggi avrò grande libertà di svariare in tutto il fronte offensivo ma anche rientrando se ce ne sarà bisogno. Il ritorno di Kean? È un grande giocatore e siamo molto contenti di riaverlo con noi, sappiamo quanto è forte fisicamente".