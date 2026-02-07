Martinelli e Viti protagonisti nella vittoria della Sampdoria: i giudizi
Prosegue l'ottimo momento di Tommaso Martinelli alla Sampdoria. Il giovane portiere arrivato in prestito a gennaio dalla Fiorentina ha interrotto la sua striscia di imbattibilità che durava da oltre 250 minuti, ma è stato comunque decisivo con almeno un paio di interventi importanti per la vittoria dei blucerchiati che nel 2026 stanno ottenendo ottimi risultati. Protagonista in positivo anche un altro calciatore arrivato dalla Fiorentina, Mattia Viti: il difensore è uscito stremato dopo almeno 4 interventi importanti. Queste le pagelle di TMW dei due giocatori:
Martinelli 6,5 - Ottima prova dell'estremo difensore arrivato in prestito dalla Fiorentina. Nel primo tempo ipnotizza De Luca ed è attento sulla conclusione da fuori di Nieling, nella ripresa compie una grande parata su Gliozzi, anche se l'azione è poi annullata per fuorigioco. Sul gol dello stesso attaccante può farci poco.
Viti 6,5 - Termina il suo match stremato ed esce per crampi dopo aver messo in mostra tutte le sue qualità: sono almeno 4 i salvataggi provvidenziali.
