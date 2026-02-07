Juventus, l'ad Comolli annuncia: "Yildiz rinnova fino al 2030"

(ANSA) - TORINO, 07 FEB - "Mi scuso con Luciano Spalletti se prendo con qualche minuto: siamo contenti di annunciare il rinnovo di Yildiz fino al 2030": in conferenza stampa, l'amministratore delegato della Juventus, Damien Comolli, annuncia il prolungamento di contratto del talento turco. "Vogliamo riportare la Juve ai successi che merita, questo è soltanto il primo passo - annuncia dalla sala conferenze dell'Allianz Stadium - e Kenan è un campione vero: è una felicità condivisa da tutti, è un ragazzo cresciuto con valori forti della famiglia bianconera". (ANSA).