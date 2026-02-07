Gineitis: "Ci pensavo prima: qui al Franchi il mio primo gol col Torino"
FirenzeViola.it
Gvidas Gineitis a DAZN prima del calcio d'inizio della partita tra la Fiorentina e il suo Torino: "Anche prima della partita ho pensato al fatto che qua al Franchi ho trovato il mio primo gol. Però sono tranquillo, troverò di nuovo il gol in questa partita o nelle prossime. Con il Lecce mentalmente abbiamo ottenuto un po' di positività e abbiamo preparato bene la partita di oggi".
Pubblicità
News
Con Paratici la rivoluzione è completata, da agosto a oggi sono cambiati presidente, ds, allenatore e una parte di giocatori. Finiti gli alibi, per la salvezza va raddoppiata la media: da 0,7 punti a partita a 1,4di Alberto Polverosi
Le più lette
2 Con Paratici la rivoluzione è completata, da agosto a oggi sono cambiati presidente, ds, allenatore e una parte di giocatori. Finiti gli alibi, per la salvezza va raddoppiata la media: da 0,7 punti a partita a 1,4
Copertina
FirenzeViolaFiorentina-Torino 2-2, le pagelle: Solomon determina, Kean si sblocca, Dodò in affanno. E i cambi non funzionano
FirenzeViolaFiorentina, sempre la stessa storia. Gol preso da palla inattiva allo scadere: 2-2 col Torino
Luca CalamaiParatici ha parlato da capo. Ora deve svegliare Kean e dare qualche prezioso consiglio a Vanoli. Contro il Toro potrebbe servire Piccoli ancora titolare
Pietro LazzeriniIl manifesto di Paratici in tre concetti. Tra presente e futuro ecco la Fiorentina del nuovo ds
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com