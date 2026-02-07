Gineitis: "Ci pensavo prima: qui al Franchi il mio primo gol col Torino"

Gvidas Gineitis a DAZN prima del calcio d'inizio della partita tra la Fiorentina e il suo Torino: "Anche prima della partita ho pensato al fatto che qua al Franchi ho trovato il mio primo gol. Però sono tranquillo, troverò di nuovo il gol in questa partita o nelle prossime. Con il Lecce mentalmente abbiamo ottenuto un po' di positività e abbiamo preparato bene la partita di oggi".