Fiorentina, Paratici: "Belle sensazioni. Ecco cosa ho detto alla squadra"

Fabio Paratici, nuovo direttore sportivo della Fiorentina, è stato intervistato da DAZN prima del Torino visto il suo ritorno in Italia: "È bello essere tornato. Sono belle serate quelle di calcio, una nuova vecchia sensazione, cerco di godermela appieno e di viverla al 100%.

Confronto con la squadra? Non dovevo dirgli troppe cose perché abbiamo un allenatore bravissimo, la mia è stata solo una presentazione ma essendo ragazzi seri e responsabili non hanno bisogno di troppi consigli. L'unica cosa che gli ho detto è che dovremo stare qui e soffrire perché da queste situazioni non esci neanche con un mese di buone prestazioni, dobbiamo restare concentrati e portare a casa l'obiettivo che è la salvezza della Fiorentina".