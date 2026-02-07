FirenzeViola Rugani neanche in panchina: il difensore non giocherà Fiorentina-Torino

Daniele Rugani non farà parte di Fiorentina-Torino. È quanto emerge dalla distinta della partita di stasera e soprattutto da formazioni e panchina della Fiorentina: il difensore arrivato dalla Juventus nelle ultime ore del calciomercato invernale deve ancora recuperare dall'infortunio che si è portato dietro da Torino, per questo non è neanche in panchina e punterà dunque a tornare alla prossima contro il Como.