Parma, Cuesta si gode Nicolussi Caviglia: "Può portare un grande calcio"

vedi letture

Ecco le parole del tecnico del Parma Carlos Cuesta su Hans Nicolussi Caviglia, arrivato in Emilia-Romagna dopo l'esperienza alla Fiorentina: "Nicolussi può portare tanta progressione con la palla, un grande calcio che gli permette di fare gol, aiuti sulle palle inattive, grande lucidità per leggere situazioni sia offensive che difensive. Ha anche capacità di ricoprire diversi ruoli, sia come mediano sia come play. Anche gli altri arrivati ci possono dare tanto: siamo focalizzati sul farli integrare, con la consapevolezza che ogni partita è diversa e che dobbiamo affrontarla nel miglior modo in base a quello che ci aspettiamo".