Fiorentina-Torino, formazioni ufficiali: riecco Kean! Parisi al posto di Gosens

© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 19:45Copertina
di Redazione FV

Alle 20:45 scendono in campo Fiorentina e Torino per la 24esima giornata di Serie A, partita in programma al Franchi di Firenze. Queste le formazioni ufficiali della sfida:

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea, Dodò, Pongracic, Comuzzo, Parisi; Fagioli, Solomon, Mandragora, Brescianini, Gudmundsson; Kean. Allenatore: Vanoli.
A disposizione: Lezzerini, Christensen, Ranieri, Harrison, Gosens, Fazzini, Ndour, Fortini, Kouadio, Balbo, Fabbian, Piccoli.

TORINO (3-5-2): Paleari; Marianucci, Coco, Maripan; Lazaro, Gineitis, Ilkhan, Casadei, Obrador; Adams, Kulenovic. Allenatore: Baroni.
A disposizione: Israel, Siviero, Aboukhal, Anjorin, Pedersen, Simeone, Nkounkou, Biraghi, Tameze, Ebosse, Perciun, Zapata, Nije.