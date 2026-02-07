Fiorentina-Torino, formazioni ufficiali: riecco Kean! Parisi al posto di Gosens
Alle 20:45 scendono in campo Fiorentina e Torino per la 24esima giornata di Serie A, partita in programma al Franchi di Firenze. Queste le formazioni ufficiali della sfida:
FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea, Dodò, Pongracic, Comuzzo, Parisi; Fagioli, Solomon, Mandragora, Brescianini, Gudmundsson; Kean. Allenatore: Vanoli.
A disposizione: Lezzerini, Christensen, Ranieri, Harrison, Gosens, Fazzini, Ndour, Fortini, Kouadio, Balbo, Fabbian, Piccoli.
TORINO (3-5-2): Paleari; Marianucci, Coco, Maripan; Lazaro, Gineitis, Ilkhan, Casadei, Obrador; Adams, Kulenovic. Allenatore: Baroni.
A disposizione: Israel, Siviero, Aboukhal, Anjorin, Pedersen, Simeone, Nkounkou, Biraghi, Tameze, Ebosse, Perciun, Zapata, Nije.
Con Paratici la rivoluzione è completata, da agosto a oggi sono cambiati presidente, ds, allenatore e una parte di giocatori. Finiti gli alibi, per la salvezza va raddoppiata la media: da 0,7 punti a partita a 1,4di Alberto Polverosi
Luca CalamaiParatici ha parlato da capo. Ora deve svegliare Kean e dare qualche prezioso consiglio a Vanoli. Contro il Toro potrebbe servire Piccoli ancora titolare
Pietro LazzeriniIl manifesto di Paratici in tre concetti. Tra presente e futuro ecco la Fiorentina del nuovo ds
