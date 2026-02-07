La Fiorentina apre le porte del Viola Park a Batistuta: il punto

Come riporta Cronache di Spogliatoio, la Fiorentina ha aperto le porte del Viola Park a Gabriel Omar Batistuta che nella giornata di ieri aveva parlato del suo dispiacere di non essere stato chiamato in società. Negli ultimi giorni - si legge - , tramite altri ex calciatori legati alla Fiorentina, è stato rinnovato all'argentino l’invito per una visita al Viola Park e un incontro con i dirigenti. Le chiacchiere, negli ultimi anni, si sono fermate a un possibile ruolo da ambasciatore viola nel mondo. Le porte della Fiorentina per Batistuta non sono state e non saranno mai chiuse.