Il Napoli batte il Genoa al 95' su rigore: 3-2 partenopeo a Marassi
Finisce 3-2 per il Napoli la partita contro il Genoa dopo tantissime emozioni al Ferraris. Il primo tempo vede McTominay protagonista prima di farsi male ed essere sostituito all'intervallo: lo scozzese, dopo la rete su rigore di Malinovskyi al 3° minuto per i padroni di casa, prima propizia il pareggio di Hojlund, poi realizza la rete del 2-1.
Nel secondo tempo però il secondo errore di Buongiorno (il primo ha concesso al Genoa l'occasione del rigore su fallo di Meret) regala l'occasione a Colombo di pareggiare. Ma nel finale il colpo di scena, perché nonostante il Napoli fosse in 10 dal 75', Vergara conquista un rigore allo scadere che Hojlund al 95esimo non sbaglia. Tre punti dunque per la squadra di Conte che dà seguito alla vittoria di una settimana fa contro la Fiorentina.
