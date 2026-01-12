Serie A, Genoa-Cagliari alle 18.30: le formazioni ufficiali della sfida-salvezza

Alle 18.30 allo stadio "Ferraris" fischio d'inizio per lo scontro salvezza Genoa-Cagliari con la Fiorentina alla finestra visto che sono dirette rivali nella corsa alla permanenza in serie A. Il Genoa è quartultimo a +2 sulla Fiorentina, se dovesse pareggiare o vincere (in quel caso quartultimo diventa il Lecce ora a 17 punti) il gap andrebbe a +3. In caso di vittoria del Cagliari però i sardi, ora a 19 punti, farebbero un bel salto andando a sorpassare anche il Parma e si creerebbe un bel distacco tra le 5 invischiate nella zona retrocessione e le altre in fuga. Ecco le formazioni ufficiali:

Genoa (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo. Allenatore: De Rossi

Cagliari (4-3-3): Caprile; Palestra, Luperto, Rodriguez, Obert; Adopo, Prati, Mazzitelli; Luvumbo, Kilicsoy, Esposito. Allenatore: Pisacane