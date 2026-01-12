Juventus-Cremonese 5-0: i bianconeri confermano il 4° posto nel posticipo

La 20ª giornata di Serie A si chiude con la goleada della Juventus, che travolge 5-0 la Cremonese all'Allianz Stadium. In tre minuti, i bianconeri indirizzano la sfida con le reti di Bremer (deviazione involontaria di testa sul tiro dal limite di Miretti al 12') e David (15'). Yildiz sbaglia un rigore ma sulla ribattuta firma il 3-0 al 35', poi nella ripresa l'autorete di Terracciano (48') e l'incornata di McKennie (64') certificano la festa della Vecchia Signora.

Spalletti sale a 39 punti e, in attesa dei recuperi, aggancia Napoli e Roma, andando a -4 dall'Inter. I grigiorossi di Nicola, invece, restano a quota 22, al momento a +8 sulla zona retrocessione.