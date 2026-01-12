A Zappi 13 mesi di squalifica, ma non decade ora dai vertici dell'AIA
(ANSA) - ROMA, 12 GEN - Il presidente dell'AIA, Antonio Zappi, è stato squalificato in primo appello per 13 mesi. Lo stabilisce il tribunale federale nazionale della Figc che ha confermato la richiesta della procura avanzata nell'udienza di questa mattina. Processo in cui il numero uno degli arbitri si difendeva dall'accusa di presunte pressioni esercitate sui vertici degli organi tecnici di Serie C e Serie D. Zappi, in base allo Statuto Figc, nonostante l'inibizione sia superiore all'anno, per la decadenza dalla presidenza è necessario che il provvedimento sportivo sia definitivo, quindi in secondo appello. (ANSA).
