Lo Monaco: "Fisicamente la Viola sta meglio. Gol dopo il 90'? Manca carattere"

vedi letture

Intervenuto questa sera su Rtv38, durante la puntata di Zona Mista, il noto direttore sportivo Pietro Lo Monaco ha parlato così dell'attuale situazione in casa Fiorentina: "Ho sentito dire che la squadra è in ripresa ed è la verità. Sotto l'aspetto fisico sicuramente. Io continuo a dire che il problema siano i calciatori. Bisogna lavorare sulla loro testa.

La cosa fondamentale è evitare di pensare che con questi risultati la Fiorentina sia fuori dalla lotta retrocessione: non è assolutamente così. Bisogna dare continuità a questi risultati. I punti persi nel finale sono dovuti alla mancanza di carattere e su questo aspetto si deve lavorare molto. La gama però è diversa, si vede che la squadra sta bene".