Juventus-Cremonese chiude la 20esima di A: ecco le formazioni ufficiali
FirenzeViola.it
Alle 20.45 fischio d'inizio per Juventus-Cremonese che chiuderà la ventesima giornata di Serie A definendo la classifica, in attesa poi dei recuperi. La Juve, quinta a 36 punti, cerca l'aggancio alla Roma in zona Champions mentre la Cremonese ora a 22 punti vuole allontanarsi ancora di più dalla zona retrocessione. Ecco intanto le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori.
JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; McKennie, Miretti, Yildiz; David. Allenatore: Luciano Spalletti.
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Bondo, Grassi, Johnsen, Pezzella; Vardy, Bonazzoli. Allenatore: Davide Nicola.
Pubblicità
News
Vogliamo una Fiorentina così. Baldanzi preso, occhio a Fabbian. Poi un esterno e un difensore. Comuzzo 29 punti… meglio dei violadi Mario Tenerani
Le più lette
1 Vogliamo una Fiorentina così. Baldanzi preso, occhio a Fabbian. Poi un esterno e un difensore. Comuzzo 29 punti… meglio dei viola
Copertina
FirenzeViolaFiorentina sempre su Baldanzi e Fabbian, giovedì si decide il futuro di Boga. Poi caccia al difensore
Tommaso LoretoL'importanza del vero Kean, a cominciare dalla sfida al Milan. Mercato in fermento: Pablo Marì saluta, con i viola su Baldanzi a Roma tengono d'occhio Gud e Fortini. L'ufficialità di Paratici solo a febbraio
Alberto PolverosiIl Milan dirà se per i viola è iniziato un nuovo campionato. Gambe e testa ora sembrano funzionare, ma nessuna illusione. Brescianini darà forza alla squadra
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com