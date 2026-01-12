Juventus-Cremonese chiude la 20esima di A: ecco le formazioni ufficiali

Oggi alle 20:40News
di Redazione FV

Alle 20.45 fischio d'inizio per Juventus-Cremonese che chiuderà la ventesima giornata di Serie A definendo la classifica, in attesa poi dei recuperi. La Juve, quinta a 36 punti, cerca l'aggancio alla Roma in zona Champions mentre la Cremonese ora a 22 punti vuole allontanarsi ancora di più dalla zona retrocessione. Ecco intanto le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; McKennie, Miretti, Yildiz; David. Allenatore: Luciano Spalletti.

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Bondo, Grassi, Johnsen, Pezzella; Vardy, Bonazzoli. Allenatore: Davide Nicola.