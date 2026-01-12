Calciomercato CSC Flash: in attesa della Roma per Baldanzi. Nzola può essere girato allo Spezia

Torna l'appuntamento con il CSC Flash, con gli aggiornamenti di mercato, in particolare della Fiorentina:

Attesa per Baldanzi

Il giocatore è in attesa degli sviluppi tra Fiorentina e Roma che stanno trattando sulla base di un prestito con obbligo condizionato a 12-13 milioni. Lo stallo dei giallorossi sul fronte Raspadori potrebbe rallentare le cose.

Concorrenza per Fabbian

A centrocampo la Fiorentina monitora la situazione di Fabbian del Bologna che è entrato nel mirino del Bournemouth. I rossoblù chiedono minimo 15 milioni e un sostituto già pronto, cosa che su cui evidentemente i dirigenti viola non hanno potere.

La situazione di Nzola

M'Bala Nzola in uscita dal Pisa: la Fiorentina interromperà il prestito ai nerazzurri solo in presenza di una soluzione conveniente. Sul giocatore c'è lo Spezia, che in un primo momento aveva alcune difficoltà economiche ma che, con la cessione di Salvatore Esposito alla Sampdoria, può spingere sul centravanti. Occhio anche alla Ligue 1 su di lui.