FirenzeViola Fiorentina sempre su Baldanzi e Fabbian, giovedì si decide il futuro di Boga. Poi caccia al difensore

La Fiorentina sul mercato cerca rinforzi per permettere il 4-3-3 a Paolo Vanoli, con giocatori che però hanno anche una certa duttilità. Per questo continua la corte a Tommaso Baldanzi, da utilizzare a destra ma utile anche come trequartista o punta come appunto sta giocando alla Roma. La Roma in questo momento ha altre trattative in corso che stanno andando per le lunghe e l'incontro risolutore non c'è ancora stato.

Per l'esterno c'è anche viva la pista Jeremie Boga. Dopo violenze e minacce e sei settimane senza allenarsi con il Nizza, lui e Terem Moffi hanno rinviato la questione alla commissione legale della Professional Football League, che dovrebbe esaminare il caso giovedì. Tra le soluzioni anche lo svincolo che rende ancora più appetibile l'ex Sassuolo sul mercato.

In attesa continua la corte a Giovanni Fabbian, centrocampista del Bologna che permetterebbe, dopo l'arrivo di Brescianini, di completare il reparto inserendo qualità. A Vanoli piace il centrocampista che si inserisce e che crea dunque occasioni per se stesso (come fa Ndour però poco preciso) e questo è uno dei valori del rossoblù, arrivato nel 2023 dall'Inter. Il problema è che sul giocatore c'è concorrenza perché piace anche alla Lazio che continua a fare tentativi e al Napoli, oltre al Bournemouth che oggi si è iscritto all'elenco delle pretendenti e che dunque, avendo un contratto fino al giugno 2028, la richiesta del Bologna oscilla tra i 12 e i 15 milioni di euro.

Un altro ruolo che la Fiorentina deve ancora coprire è quello del centrale difensivo visto che nel reparto sono partiti sia Pablo Marì che si è già accasato all'Al Hilal di Inzaghi, sia Viti anche se ieri era allo stadio ma senza essere più convocato. Serve solo la terza squadra che lo prenda in prestito dal Nizza, con la Samp. Con i due mancini via al momento è Pongracic a giocare sul centrosinistra e dunque potrebbe essere proprio un mancino nel mirino della Fiorentina. Tanti i nomi ma per il momento nessun affondo.