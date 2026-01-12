Ufficiale Supercoppa fatale a Xabi Alonso: addio al Real, Arbeloa nuovo allenatore

Ieri il Barcellona ha vinto la Supercoppa a spese del Real Madrid rispecchiando anche la classifica che vede i blaugrana primi a +4 dai Blancos. Oggi la società ha così deciso di dare la svolta, con il ribaltone in panchina. Il Real ha infatti detto addio ufficialmente a Xavi Alonso e subito dopo ha annunciato il nuovo allenatore, l'ex giocatore Alvaro Arbeloa.