Tegola per Napoli: Meret si infortuna ad una spalla in allenamento
FirenzeViola.it
(ANSA) - NAPOLI, 12 GEN - Nuovo infortunio per Alex Meret che era appena tornato a disposizione del Napoli dopo mesi di stop per un infortunio alla mano. Lo rende noto il Napoli che spiega: "Nel corso dell'allenamento Alex Meret ha riportato un trauma distorsivo alla spalla sinistra". Il portiere torna dunque a fare terapia ed esce dalla rosa su cui può contare il tecnico, Antonio Conte. Meret ha giocato l'ultimo match della stagione il 28 settembre nel ko contro il Milan e poi dopo un paio di partite di panchina si è infortunato. Il Napoli valuterà nei prossimi giorni l'entità dell'infortunio per capire quando il portiere possa tornare a disposizione del tecnico. (ANSA).
