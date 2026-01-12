Dragowski torna in patria: l’ex Fiorentina riparte dal Widzew Łódź in Polonia

Bartłomiej Dragowski, ex portiere della Fiorentina, ha ufficialmente deciso di fare ritorno in Polonia dopo quasi dieci anni all’estero. Dopo le esperienze con Spezia e Panathinaikos, il classe 1997 lascia la Grecia per trasferirsi al Widzew Łódź, club della massima serie polacca, che ha annunciato il suo ingaggio.

Dragowski ha espresso grande entusiasmo per la nuova sfida, sottolineando le ambizioni della società e l’atmosfera del loro stadio sempre pieno. Ha anche confidato di volersi togliere la soddisfazione di vincere il campionato polacco, un titolo che non è riuscito ad ottenere nei suoi anni con la Jagiellonia. Il portiere polacco ha firmato un contratto con il Widzew fino al 2029, pronto a mettersi al servizio della squadra per raggiungere importanti obiettivi nazionali.