Lady Radio, il difensore Eric Dier entra nel mirino della Fiorentina

Oggi alle 19:20News
La Fiorentina starebbe seguendo Eric Dier, difensore approdato in estate dal Tottenham al Monaco, almeno secondo quanto riporta Lady Radio. A fare da tramite sarebbe ovviamente Fabio Paratici. Il difensore inglese, classe 1994,nei giorni scorsi era stato proposto anche al Milan come difensore esperto, quello che serve anche alla Fiorentina.