Serie A, Genoa-Cagliari 3-0: De Rossi si prende lo scontro salvezza

Lo scontro salvezza della ventesima giornata di Serie A va al Genoa, che a Marassi piega 3-0 il Cagliari tornando al successo dopo cinque turni. Il match si sblocca già al 7' con il sinistro di Colombo su assist di Malinovskyi, ma è tra il 75' e il 78' che i liguri chiudono la partita: prima il destro di Frendrup dal limite deviato da Prati, poi il colpo di testa di Ostigard che chiude i giochi sfruttando il cross su calcio di punizione battuto da Martin.

Con questo successo, il primo del suo 2026, la squadra di De Rossi sale a 19 punti e aggancia proprio i sardi: entrambe sono a +5 sul terzultimo posto occupato dalla Fiorentina, in attesa del recupero del Verona col Bologna.