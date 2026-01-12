Paolo Vanoli e il suo messaggio di unità via social: "Non molliamo"
Post social brevissimo ma denso di significati quello postato da Paolo Vanoli sul proprio profilo Instagram: il tecnico della Fiorentina, all'indomani del pareggio ottenuto al Franchi contro il Milan, ha deciso di lanciare un messaggio molto chiaro con de sole parole, ovvero "Non molliamo" assieme all'emoticon delle mani giunte in segno di preghiera. Un modo come un altro per far capire quanto l'ambiente viola deve stare unito in questo momento, specie dopo i due pareggi beffa contro Lazio e Milan.
Ecco il post:
