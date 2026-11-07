Serie A, le formazioni ufficiali di Cagliari-Frosinone e Torino-Lecce

Serie A, le formazioni ufficiali di Cagliari-Frosinone e Torino-LecceFirenzeViola.it
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Oggi alle 14:40News
di Redazione FV

Queste le formazioni ufficiali delle due gare valide per l'undicesima giornata di campionato, Cagliari-Frosinone e Torino-Lecce, il cui fischio d'inizio è in programma alle ore 15.

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Ze Pedro, Kofler, Rodriguez, Grandu; Deiola, Romano, Adopo; Trepy, Maldini; Mendy.
FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Monterisi, Calvani, Bracaglia; Calò, Cichella; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Birligea.

TORINO (3-5-2): Perri; Comuzzo, Ismajli, Coco; Belghali, Vlasic, Bragança, Fitz-Jim, Cacciamani; Kulenovic, Simeone. 
LECCE (5-3-2): Falcone; Dembélé, Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba, Ngom, Maleh; Fatah, Stulic. 