Serie A, le formazioni di Parma-Bologna: fischio d'inizio alle 18

Serie A, le formazioni di Parma-Bologna: fischio d'inizio alle 18FirenzeViola.it
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Oggi alle 17:40News
di Redazione FV

Queste le formazioni ufficiali di Parma-Bologna, sfida valida per l'undicesimo turno di Serie A il cui fischio d'inizio è previsto per le ore 18.

PARMA (3-5-2): Daffara; Delprato, Troilo, Ndiaye; Cremaschi, Fabbian, Sierro, Keita, Valeri; Lontani, Romero. All.: Gilardino.

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Miranda; Bernardeschi, Cambiaghi; Odgaard. All.: Palladino.