SERIE A, Ecco le formazioni ufficiali di Bologna-Roma

Il piatto forte della ventesima giornata di Serie A è senza dubbio Bologna-Roma, con le squadre che tra poco scenderanno in campo al Dall’Ara per una sfida che interessa da vicino la Fiorentina. Infatti, se il risultato fosse lo stesso dell’andata, i felsinei accorcerebbero sensibilmente le distanze dalla squadra viola, portandosi a -1. La Roma, però, non è più quella di Juric e Ranieri: dopo qualche difficoltà iniziale, sembra aver cambiato marcia, come dimostra il match decisivo contro la Lazio nel derby. Ecco dunque le scelte dei due tecnici:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumi, Miranda; Freuler, Ferguson; Ndoye, Odgaard, Dominguez; Dallinga. All. Italiano

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino; Dybala, Pellegrini; Dovbyk. All. Ranieri