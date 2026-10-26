Serie A, tutte le designazioni del turno infrasettimanale: Milan-Bologna a Sacchi
Sono state rese note le designazioni arbitrali per la nona giornata di Serie A, l'unico turno infrasettimanale della stagione, che si giocherà da martedì 27 a giovedì 29 ottobre. Si parte domani con Sassuolo-Lazio alle 18.30, mentre a chiudere il programma sarà Fiorentina-Atalanta, in calendario giovedì alle 20.45 allo stadio Artemio Franchi. La sfida tra viola e nerazzurri sarà diretta da La Penna, coadiuvato dagli assistenti Bahri e Moro. Quarto ufficiale Marinelli, al VAR Gariglio, AVAR Dionisi.
SASSUOLO-LAZIO (martedì 27 ottobre, ore 18.30): Zufferli. Assistenti: Di Gioia e Miniutti. IV: Tremolada. VAR: Cosso. AVAR: Aureliano.
ROMA-CAGLIARI (martedì 27 ottobre, ore 20.45): Feliciani. Assistenti: Zingarelli e Fontani. IV: Mariani. VAR: Ghersini. AVAR: Camplone.
TORINO-COMO (martedì 27 ottobre, ore 20.45): Collu. Assistenti: Luciani e Grasso. IV: Sozza. VAR: Marini. AVAR: Di Paolo.
MILAN-BOLOGNA (mercoledì 28 ottobre, ore 18.30): Sacchi. Assistenti: Baccini e Dei Giudici. IV: Colombo. VAR: Giua. AVAR: Paterna.
PARMA-UDINESE (mercoledì 28 ottobre, ore 18.30): Massa. Assistenti: Scatragli e Galimberti. IV: Bonacina. VAR: Mazzoleni. AVAR: Baroni.
VENEZIA-INTER (mercoledì 28 ottobre, ore 18.30): Pairetto. Assistenti: Meli e Ceccon. IV: Fourneau. VAR: Camplone. AVAR: Volpi.
GENOA-JUVENTUS (mercoledì 28 ottobre, ore 20.45): Doveri. Assistenti: Palermo e Yoshikawa. IV: Di Marco. VAR: Aureliano. AVAR: Pezzuto.
MONZA-NAPOLI (mercoledì 28 ottobre, ore 20.45): Ayroldi. Assistenti: Passeri e Costanzo. IV: Marcenaro. VAR: Meraviglia. AVAR: Marini.
FROSINONE-LECCE (giovedì 29 ottobre, ore 18.30): Abisso. Assistenti: Alassio e Di Giacinto. IV: Maresca. VAR: Piccinini. AVAR: Mazzoleni.
FIORENTINA-ATALANTA (giovedì 29 ottobre, ore 20.45): La Penna. Assistenti: Bahri e Moro. IV: Marinelli. VAR: Gariglio. AVAR: Dionisi.
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