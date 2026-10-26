Napoli, stangata per Allegri: due giornate di squalifica e 10mila euro di multa
Due giornate di squalifica e una multa da 10mila euro per Massimiliano Allegri. Il Giudice Sportivo ha reso note le decisioni relative all'ottava giornata di Serie A, sanzionando pesantemente l'allenatore del Napoli per quanto accaduto al termine del pareggio per 3-3 contro la Roma. Il tecnico salterà così le sfide contro Monza e Juventus, a partire dal turno infrasettimanale coi brianzoli, l'assenza peserà soprattutto però domenica prossima all'Allianz Stadium, dove per anni è stato alla guida dei bianconeri.
Nel comunicato firmato da Gerardo Mastrandrea si legge che Allegri è stato punito «per avere, al 45° del secondo tempo, rivolto un'espressione ingiuriosa nei confronti degli Ufficiali di gara» e per avere successivamente rivolto loro un'espressione gravemente irrispettosa negli spogliatoi, assumendo anche un atteggiamento aggressivo nei confronti di un dirigente della squadra avversaria. Resta da capire se gli episodi saranno oggetto di ulteriori approfondimenti da parte della Procura federale, guidata da Giuseppe Chinè, presente sabato al Maradona.
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