Serie A, a breve in campo Atalanta e Parma: le formazioni ufficiali
Dopo la vittoria della Fiorentina in casa del Sassuolo per 4-2, nell'anticipo del lunedì di Serie A, è tutto pronto per l'ultima gara del decimo turno di campionato, quella tra Atalanata e Parma. Queste le formazioni ufficiali del match che si giocherà alle 20.45 alla New Balance Arena di Bergamo:
ATALANTA (4-2-3-1) Carnesecchi; Zappacosta, Obric, Scalvini, Bernasconi; Pasalic, Ederson; Rowe, De Ketelaere, Zalewski; Krstovic. A disposizione: Sonzogni, Sportiello, Idele, Plaia, Levak, Elmas, Samardzic, Sulemana. Allenatore: Sarri
PARMA (3-5-2): Daffara; Delprato, Troilo, Drobnic; Britschgi, Fabbian, Keita, Sierro, Valeri; Tourè, Lontani. A disposizione: Ghidotti, Corvi, Diego Carlos, Carboni, Ndiaye, Ordonez, Konate, Cremaschi, Nicolussi Caviglia, Frigan, Romero, Almqvist, Diallo, Elphege. Allenatore: Gilardino.
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