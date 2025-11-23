Serie A, alle 18 c'è Lazio-Lecce: ecco le formazioni ufficiali della sfida
Alle 18 la 12esima giornata di serie A prosegue con Lazio-Lecce. Ecco le formazioni ufficiali, con i due allenatori che si affidano al tridente:
Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. A disposizione: Mandas, Furlanetto, Patric, Provstgaard, Hysaj, Nuno Tavares, Vecino, Belahyane, Pedro, Noslin. Allenatore: Sarri.
Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly, Morente; Berisha, Camarda, Sottil. A disposizione: Fruchtl, Samooja, Ndaba, Siebert, Sala, Stulic, N'Dri, Perez, Helgason, Banda, Kouassi, Pierotti, Kaba, Kovac, Maleh. Allenatore: Di Francesco.
