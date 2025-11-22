Social

Piccoli ruggisce dopo la Juve: "Testa alta. Un gruppo unito che lotta"

Piccoli ruggisce dopo la Juve: "Testa alta. Un gruppo unito che lotta"FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Ieri alle 23:35News
di Redazione FV

Anche Roberto Piccoli si schiera sui suoi social network, dopo il pareggio tra Fiorentina e Juventus. L'attaccante viola, titolare nel match del Franchi, "ruggisce" dopo la prestazione incoraggiante dei suoi compagni. "Testa alta.

Un gruppo unito che lotta", il pensiero dell'ex Cagliari affidato a Instagram. Questo il post: