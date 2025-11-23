"Kean e Piccoli imparino a dialogare. E manca un esterno forte": il pensiero di Ferrara

Sulle colonne sportive de La Nazione, il collega Benedetto Ferrara ha dato il suo parere sulla prestazione della Fiorentina contro la Juventus. Nella fattispecie, l'opinionista ha portato alla luce due considerazioni personali: "È giusto prendere ciò che di buono si è visto. Poi due considerazioni. La prima: o Kean (bravo e sfortunato) e Piccoli (poca roba) imparano a dialogare, oppure questa idea delle due prime punte rischia di restare un’utopia.

La seconda: non avere in rosa un esterno d’attacco veloce (vedi Conceicao) capace di aprire nuove strade per spaccare la partita è un errore di mercato evidente al quale la società è chiamata a rimediare a gennaio. Resta il fatto che gli uomini di Vanoli abbiano giocato da squadra. Quanto poi questa Fiorentina sia capace di riemergere dagli abissi lo capiremo da ora in poi".