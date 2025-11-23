Calvarese critica l'arbitraggio di Doveri: "Al di sotto. Male nel rigore per la Juve"
Nel suo consueto spazio sulle colonne di Tuttosport, l'ex arbitro Gianpaolo Calvarese critica l'operato di Daniele Doveri in Fiorentina-Juventus. Soprattutto per aver fischiato il rigore ai bianconeri per il contatto tra Vlahovic e Pablo Mari, poi revocato al Var: "Dopo aver assegnato il penalty dal campo, Doveri viene richiamato all’On Field Review dal VAR Guida che gli mostra al monitor una trattenuta dell’attaccante serbo sul difensore avversario precedente al fallo da rigore dell’ex Monza; e l’arbitro inverte la decisione: serata al di sotto".
Prosegue poi l'analisi di Calvarese: "Nel finale si accende una mischia, con Mandragora che si lamenta dopo un intervento di Cabal. Doveri ammonisce entrambi i calciatori coinvolti. Poco dopo lo stesso ex Verona rischia per un fallo su Pongracic, ma l’arbitro decide di non estrarre il secondo giallo, in linea con la soglia disciplinare adottata per tutta la partita. Dalla panchina Parisi eccede con le proteste, venendo ammonito. Giusto il giallo per Miretti a pochi secondi dalla fine per un fallo su Fortini".
