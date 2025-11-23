Social Vanoli carica su IG: "Dobbiamo ripartire da questo spirito e coraggio"

vedi letture

Anche il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli, attraverso il suo nuovo profilo Instagram, ha voluto commentare di nuovo il pareggio ottenuto ieri contro la Juventus, a quasi 24 ore dall'1-1 ottenuto al Franchi: "La strada è lunga ma dobbiamo ripartire da questo spirito e coraggio. Bravi ragazzi" ha scritto il mister, che giovedì contro l'AEK Atene farà il debutto ufficiale in una competizione europea da tecnico in prima.

Ecco il post pubblicato dall'allenatore: