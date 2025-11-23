"Vanoli raddrizza una squadra che precipita. A perdere è il pubblico": il pensiero della Gazzetta

Un punto non si nega a nessuno. La Gazzetta dello Sport riassume così il pareggio strappato ieri dalla Juventus a Firenze, precisando però: "Non che la Fiorentina abbia fatto sfracelli, ma Vanoli ha preso in mano una squadra che precipitava in B e sta provando a raddrizzare il timone. Qui risponde con un’altra “fucilata”, quella di Mandragora, forse ancora più bella. Non è da retrocessione, ma anche lui (Vanoli) è alle prese con tanti problemi: classifica e ultimo posto non mentono. Però Kean – che rimpianto in bianconero – può sempre spaccare la partita, anche se ieri ha quasi spaccato la traversa".

Successivamente, la Rosea riserva un commento agli episodi dei cori razzisti rivolti a Vlahovic durante il primo tempo, che hanno costretto Doveri a lanciare un annuncio: "Pareggiano le squadre, purtroppo perde quella parte di pubblico, non proprio due amici al bar, dedita alle offese razziste all’odiato Vlahovic: Doveri ferma la partita due volte nei primi venti minuti di gioco,ma tanto lo stop non fa né caldo né freddo. Poi, quando ci sono le manifestazioni antirazziste, ci alziamo tutti ad applaudire in tutti gli stadi, vabbè".