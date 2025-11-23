Serie A, la domenica si apre con Verona-Parma: le formazioni ufficiali

Serie A, la domenica si apre con Verona-Parma: le formazioni ufficialiFirenzeViola.it
© foto di José María Díaz Acosta
Oggi alle 12:00News
di Redazione FV

La domenica di campionato si apre col match dell'ora di pranzo, in cui si sfidano Verona e Parma per un altro scontro salvezza. Di seguito le formazioni ufficiali:

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Frese; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban. Allenatore: Paolo Zanetti

PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabè, Keita, Lovik, Sorensen; Cutrone, Pellegrino. Allenatore: Carlos Cuesta