Serie A, la domenica si apre con Verona-Parma: le formazioni ufficiali
La domenica di campionato si apre col match dell'ora di pranzo, in cui si sfidano Verona e Parma per un altro scontro salvezza. Di seguito le formazioni ufficiali:
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Frese; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban. Allenatore: Paolo Zanetti
PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabè, Keita, Lovik, Sorensen; Cutrone, Pellegrino. Allenatore: Carlos Cuesta
