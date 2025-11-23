Alle 15 c'è Cremonese-Roma: le formazioni ufficiali della sfida

© foto di www.imagephotoagency.it
di Redazione FV

Alle 15 la serie A prosegue con Cremonese-Roma. La squadra di Nicola, a quota 14 punti, proverà a fare un altro colpaccio dopo quello con il Napoli mentre la Roma di Gasperini cerca di tornare prima in classifica con una vittoria con la quale scavalcherebbe proprio il Napoli. Ecco le formazioni ufficiali della gara:

Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Vandeputte, Bondo, Floriani Mussolini; Bonazzoli, Vardy. Allenatore: Davide Nicola
Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ziolkowski; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Baldanzi, Pellegrini; Soulè. Allenatore: Gian Piero Gasperini