Fiorentina e Scuola Superiore Sant'Anna ancora insieme per il corso in Sport Management

Fiorentina e Scuola Superiore Sant'Anna ancora insieme per il corso in Sport ManagementFirenzeViola.it
Oggi alle 14:00News
di Redazione FV

Anche quest'anno, per il secondo anno consecutivo, si svolgerà il corso di alta formazione in Sport Management, Sostenibilità & Sanità, promosso dalla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa in collaborazione con la Fiorentina. "Questo corso rappresenta un’opportunità formativa di eccellenza per chi desidera costruire o consolidare una carriera nel management sportivo" si legge in una nota. Il corso verrà presentato domani mattina al Viola Park dagli esponenti della Scuola Superiore Sant'Anna e alcuni rappresentanti della Fiornetina stessa.