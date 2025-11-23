Juventus-Fiorentina Femminile alle 15: le formazioni ufficiali

Allo stadio Pozzo-La Marmora di Biella alle 15, la Fiorentina Femminile di Pablo Pinones Arce fa visita alla Juventus, un classico ormai anche del calcio femminile visto che le due società si sono contese spesso i massimi trofei. Chi vince si rilancia nella zona Champions e all'inseguimento della Roma in fuga. La gara sarà visibile anche su Dazn.

Ecco le formazioni ufficiali:

Juventus: De Jong; Krumbiegel, Calligaris, Salvai, Carbonell; Pinto, Schatzer, Godo; Beccari, Girelli, Vangsgaard. A disposizione: Peyraud-Magnin, Capelletti, Kullberg, Harviken, Rosucci, Thomas, Cascarino, Libran, Moretti, Brighton, Cambiaghi, Lenzini. Allenatore: Canzi.

ACF Fiorentina (4–3-3): Fiskerstrand, Orsi, Van der Zanden, Faerge, Johansen; Snerle, Severini, Cherubini; Janogy, Hurtig, Omarsdottir. A disposizione: Bonfantini, Catena, Wijnants, Longo, Lombardi, Della Peruta, Bettineschi, Woldvik, Cetinja, Tryggvadottir, Filangeri. Allenatore: Pablo Pinones Arce