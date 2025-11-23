La Roma passeggia sulla Cremonese e torna in vetta. Gasperini espulso
La Roma vince 3-1 a Cremona e torna in vetta da sola (scavalcando e andando a +2 dal Napoli) in attesa del derby milanese di questa sera visto che la sola Inter può raggiungerla.
Soule al 17' decide lo 0-1 del primo tempo visto che un altro gol giallorosso al 27' è stato annullato dal Var per fuorigioco. La gara si riaccende dopo il 60' quando Gasperini rimedia due gialli e al 62' viene espulso ma la sua Roma lo "vendica" con due gol ravvicinati. Prima Ferguson (64') poi Wesley (69') sorprendono infatti Audero, nel secondo caso non incolpevole, e blindano la vittoria. Gol bandiera della Cremonese nel recupero con il 3-1 firmato da Folino.
