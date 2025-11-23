Fiorentina Femminile, la beffa arriva nel recupero: vince la Juventus tra le polemiche

La Fiorentina Femminile viene beffata nel finale. La squadra di Pinones Arce ha resistito a Biella, sul campo della Juventus, fino al 92' ma quando ormai ci si avviava verso lo 0-0 che lasciava comunque le bianconere dietro in classifica, è arrivato il gol di Carbonell. La squadra viola ha provato l'assalto finale ma deve lasciare l'intero bottino a Biella, tra le polemiche: il gol è infatti viziato da un fallo non fischiato a favore della gigliate sulla Orsi (colpita prima la gamba del pallone) rimasta poi a terra senza che né l'arbitro fermasse il gioco né le avversarie nonostante la Fiorentina avesse sempre fuori la palla in situazioni simili. L'arbitro è poi andato al Football Video Support a rivedere l'azione ma resta dell'idea che non ci sia stato il fallo nonostante la calciatrice viola sia dovuta uscire dal campo con l'ausilio dei sanitari.

La Fiorentina, rimasta a 11 punti, è scivolata dall'ipotetico terso posto al quinto, salvata tra l'altro in extremis dal Sassuolo che è andato a pareggiare in casa del Milan lasciandolo così a quota 10 e dunque dietro le viola.