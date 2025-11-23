Social Fortini fa il saggio su Instagram: "Sii paziente e fidati del processo"

Il difensore esterno della Fiorentina Niccolò Fortini, non al meglio dopo i 90 minuti in Nazionale, ieri contro la Juventus si è comunque ritagliato 45 minuti ben fatti, sostituendo prima Dodo sulla fascia destra e poi finendo la gara sulla corsia opposta. Il giocatore oggi ha postato le foto della gara pareggiata con i bianconeri scrivendo una frase da vecchio saggio: "Sii paziente e fidati del processo".

Una frase che tanti compagni, tra cui lo stesso Dodo e Mandragora che ha segnato il gol, hanno commentato con dei cuori.