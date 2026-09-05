Colpo di coda della Roma: rimonta vincente sull'Atalanta e primo posto con l'Inter

Colpo di coda della Roma: rimonta vincente sull'Atalanta e primo posto con l'InterFirenzeViola.it
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Oggi alle 22:44News
di Redazione FV

Colpo di coda della Roma nel finale di partita con l'Atalanta con gli uomini di Gasperini che rimontano vincendo 2-1. Dopo lo 0-0 del primo tempo, Ederson al 47' illude i bergamaschi guidati da Sarri ma quando la gara sembrava ormai finita Hermoso all'89' pareggia. Soulé in pieno recupero fa esplodere l'Olimpico per il 2-1 finale che vale tre punti e la vetta della classifica con l'Inter. Rispetto ai nerazzurri tra l'altro la Roma ha una differenza reti migliore (9-5).