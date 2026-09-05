Colpo di coda della Roma: rimonta vincente sull'Atalanta e primo posto con l'Inter
FirenzeViola.it
Colpo di coda della Roma nel finale di partita con l'Atalanta con gli uomini di Gasperini che rimontano vincendo 2-1. Dopo lo 0-0 del primo tempo, Ederson al 47' illude i bergamaschi guidati da Sarri ma quando la gara sembrava ormai finita Hermoso all'89' pareggia. Soulé in pieno recupero fa esplodere l'Olimpico per il 2-1 finale che vale tre punti e la vetta della classifica con l'Inter. Rispetto ai nerazzurri tra l'altro la Roma ha una differenza reti migliore (9-5).
Pubblicità
News
LiveFiorentina-Torino 1-2, rimonta granata: terza sconfitta consecutiva per i viola in Adi Lorenzo Della Giovampaola
Le più lette
Copertina
Pietro LazzeriniLa missione del mercato era fare tabula rasa anche lasciando un paio di colpi in canna (ecco quali). Fagioli e Dodo da recuperare subito. Grosso abbia coraggio, col Torino in palio non solo i tre punti
Luca CalamaiGrosso, quattro gare per costruire una Viola da Europa. Io punterei sul tridente Mastantuono-Beto-Gonçalves; a centrocampo Fagioli e Oulai; Dodo di nuovo titolare e fiducia a Viery. E se arriva Brozovic…
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com