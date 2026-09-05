Social Njie: "Un onore indossare questi colori per la prima volta. Il risultato non è quello che volevamo"

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L'esterno svedese della Fiorentina Alieu Njie ha esordito dal 1' con la maglia viola contro i suoi ex compagni del Torino, salutati prima della gara, con cui si è allenato fino ad appena una settimana fa. A fine partita, nonostante la sconfitta, il giocatore ha voluto esprimere comunque l'orgoglio della prima volta in viola: "È stato un onore indossare questi colori per la prima volta. Il risultato non è quello che volevamo, ma torneremo più forti e migliori!".

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Tra i compagni intervenuti sotto anche il difensore Viery che ha commentato: "Andiamo insieme, fratello". Anche molti tifosi viola sono intervenuti per sostenerlo, definendolo il migliore in campo.