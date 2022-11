SERBIA, Si qualifica se... Le combinazioni per gli 1/8

Il pareggio della Serbia contro il Camerun inguaia gli uomini di Stojkovic che dovranno aggrapparsi ad un risultato positivo contro la Svizzera all'ultima giornata del Gruppo G per garantirsi un posto agli ottavi di finale.

LA SERBIA SI QUALIFICA SE...

In attesa che questo pomeriggio (ore 17) Brasile e Svizzera si affrontino per decidere sostanzialmente chi passerà come prima del girone, per la Serbia di Milenkovic e Jovic è tempo di numeri e riflessioni per capire come fare a qualificarsi.

Va ricordato che il regolamento di questo Mondiale prevede che in caso di arrivo a pari punti non si guardi - come accade di solito - ai risultati nello scontro diretto, ma primariamente alla differenza reti totale della squadra. Per questo la Germania può guardare con fiducia all'ultima giornata avendo il Costa Rica preso 7 gol dalla Spagna.

Ma questo dato non aiuta la Serbia: avendo perso 2-0 con il Brasile, in caso di parità dei verdeoro con la Svizzera alla Serbia servirà vincere con più di 2 gol nell'ultima giornata. Sempre sperando che il Brasile poi non perda con il Camerun che altrimenti passerebbe da secondo nel caso Serbia e Svizzera pareggino (in caso di vittoria svizzera allora saranno loro a passare). Se la Svizzera perderà con il Brasile alla Serbia basterà vincere con qualsiasi punteggio. Se la Serbia infine non vincerà nell'ultima giornata allora ci sarà poco da discutere: i punti in classifica saranno 2 e dunque sarà eliminazione a prescindere.

CLASSIFICA GRUPPO G

Brasile 3 punti* DR 2

Svizzera 3 punti* DR 1

Camerun 1 punto DR -1

Serbia 1 punto DR -2

*una partita in meno