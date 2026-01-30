Valcareggi: "Che senso ha Joseph presidente? Vendete subito"

vedi letture

Il procuratore e noto tifoso viola, Furio Valcareggi, ha parlato della Fiorentina: "Dopo settantacinque anni passati a seguire questa squadra, penso di non meritare una società simile. Joseph Commisso presidente non ha alcun senso logico, così come Catherin e Ferrari all’interno del board operativo. Joseph non mi rappresenta, non lo considero il mio presidente e non lo voglio. Qui vorrei vedere Antognoni presidente, affiancato da Paratici.

Perché Joseph Commisso? Resta il figlio di un uomo molto ricco, vive negli USA e non conosce il calcio. Confermare un organigramma che ha prodotto questo disastro è qualcosa di raro e incomprensibile. La Fiorentina dovrebbe essere ceduta subito. La famiglia Commisso non ha mai mostrato un vero attaccamento a Firenze".