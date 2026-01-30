FirenzeViola Piccoli si allena in gruppo: anche lui a Napoli. Chance da titolare?

Arrivano notizie positive in casa Fiorentina alla vigilia della sfida esterna contro il Napoli, in programma domani alle 18:00 allo stadio Maradona e valevole per la 23ª giornata di Serie A. Paolo Vanoli potrebbe infatti contare sia su Moise Kean sia su Roberto Piccoli.

Kean aveva già preso parte regolarmente all’allenamento di ieri insieme al gruppo, come documentato anche dai canali social ufficiali del club viola. La novità più recente riguarda invece Roberto Piccoli: l’attaccante, ex Cagliari, si è allenato oggi con i compagni, lasciandosi alle spalle il problema fisico accusato intorno al 60’ della gara di Coppa Italia di martedì contro il Como. L’infortunio sembra quindi essersi rivelato meno serio del previsto e non è da escludere un suo impiego dal primo minuto.

Nonostante ciò, lo staff mantiene un atteggiamento cauto. Il duello per una maglia da titolare con Moise Kean resta aperto e non va scartata nemmeno l’ipotesi di vedere Gudmundsson schierato come falso nove, qualora entrambi dovessero non essere al meglio. Resta però un dato chiaro: a circa 24 ore dal calcio d’inizio, le chance di vedere Roberto Piccoli in campo (e dal 1' minuto) sono in forte crescita.