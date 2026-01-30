Bologna su Joao Mario della Juventus. Il terzino era stato sondato dalla Fiorentina

Bologna su Joao Mario della Juventus. Il terzino era stato sondato dalla FiorentinaFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 16:02News
di Redazione FV

Il terzino portoghese della Juventus, Joao Mario è stato osservato dalla dirigenza viola per sostituire la possibile cessione di Niccolò Fortini. Il terzino viola però sembra destinato alla permanenza in maglia viola. Questo, secondo quanto appreso da Sky Sport, avrebbe favorito l'ingresso del Bologna nell'affare, con Sartori disposto a mettere in scambio Emil Holm, pur di portare il portoghese a Bologna.